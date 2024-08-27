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Создана самая эффективная охлаждающая ткань

Источник:
Хайтек+
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Исследователи из Университета Массачусетса разработали охлаждающую ткань с покрытием на основе мела, которая может снизить температуру под ней на 4,5 градуса Цельсия.

Ткань покрыта специальным минерально-полимерным составом, в который входят кальций карбонат и барий сульфат. Кальций карбонат эффективно отражает видимый и ближний инфракрасный свет, а барий сульфат — ультрафиолетовый свет.

В результате обработки на поверхности ткани образуется матовое покрытие, напоминающее мел. Созданная комбинация помогает ткани не только блокировать солнечные лучи, но и эффективно отводить тепло от тела, обеспечивая охлаждение по всей поверхности ткани.

Полевые испытания на открытом воздухе в жаркий день, когда температура превышала 32 градуса по Цельсию, показали, что обработанная ткань снижает температуру воздуха под ней на 4,5 градуса. В сравнении с необработанной тканью разница достигала 8,3 градуса.

Покрытие оказалось достаточно прочным и выдерживает стирку и сушку. В настоящее время ученые рассматривают возможность сотрудничества со стартапом для запуска пилотного производства охлаждающей ткани.

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