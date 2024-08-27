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Украина испытала первую баллистическую ракету

Источник:
«Интерфакс-Украина»
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Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства, сообщил президент Владимир Зеленский. При этом никаких подробностей он не привел, сославшись на секретность.

Киев со второй половины 2000-х годов ведет разработку собственного ракетного вооружения. Во времена Советского Союза в стране были мощности по производству ракетной техники — в частности, баллистические ракеты производились в Днепропетровске.

Ранее министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть боевые ракеты собственного производства дальностью 700 километров.

После распада СССР Украина некоторое время сохраняла в своем распоряжении баллистические и крылатые ракеты. В 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который предусматривал отказ Киева от такого вооружения.

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Оборона #Оружие #Армия
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