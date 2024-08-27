Украина испытала первую баллистическую ракету

Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства, сообщил президент Владимир Зеленский. При этом никаких подробностей он не привел, сославшись на секретность.

Киев со второй половины 2000-х годов ведет разработку собственного ракетного вооружения. Во времена Советского Союза в стране были мощности по производству ракетной техники — в частности, баллистические ракеты производились в Днепропетровске.

Ранее министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть боевые ракеты собственного производства дальностью 700 километров.

После распада СССР Украина некоторое время сохраняла в своем распоряжении баллистические и крылатые ракеты. В 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который предусматривал отказ Киева от такого вооружения.