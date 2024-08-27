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Лавров назвал условие для начала мирных переговоров

Источник:
РБК
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Западу следует отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор с Москвой, если он действительно заинтересован в проведении мирных переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой сами же европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием формула Зеленского и по-честному начать разговаривать», — сказал дипломат.

Комментируя идею украинского президента провести второй саммит мира в одной из стран глобального Юга, Лавров отметил, что следующее мероприятие предполагает продолжение дискуссий на основе формулы Зеленского.

Он подчеркнул, что «лишь мечтатели» на Украине и Западе могут рассчитывать на то, что Россия на нее «клюнет». Лавров подчеркнул, что Москва согласится на переговоры, где не будут выдвигаться ультиматумы.

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Политика #Мир
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