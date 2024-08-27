Как перевести деньги через Сбербанк без комиссии

Опубликована подробная инструкция для клиентов Сбербанка, в которой объяснено, как перевести деньги без комиссии.

Клиенты Сбербанка могут сделать денежный перевод через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также с помощью СМС. Еще один вариант — перевод через банкомат, говорится в документе, появившемся на портале «Банки.ру».

При этом с карты Сбербанка можно бесплатно переводить деньги внутри банка и в другие финансовые организации, однако в банке есть лимиты на бесплатные переводы, они зависят от способа или продуктов, которыми пользуется клиент.

Так, каждый месяц с карты Сбербанка разрешается бесплатно переводить на карты других клиентов Сбера до 50 тысяч рублей. После превышения лимита с владельца карты будет взиматься комиссия 1%, максимум — 5 тысяч рублей.

При необходимости можно увеличить лимит бесплатных переводов — например, оформить платную подписку «СберПрайм». Расширенные лимиты по подписке действуют только для переводов внутри Сбербанка. Также можно подключить бесплатный автоперевод, который позволяет без комиссии переводить клиентам Сбербанка до 1 миллиона рублей в сутки.

Переводы в другие банки можно совершать по Системе быстрых платежей, для этого достаточно знать номер телефона и название банка получателя средств. Лимиты бесплатных переводов составляют 30 миллионов рублей в месяц на свои счета и 100 тысяч рублей в месяц на счета других людей.