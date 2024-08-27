Россия уточнит доктрину применения ядерного оружия

Российские власти уточнят доктрину применение ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Американцы однозначно ассоциируют вот те разговоры про третью мировую войну как нечто, что может, не дай Бог, если это реализуется, может затронуть исключительно Европу... И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия.

По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.