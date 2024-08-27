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Стало известно о возможном наказании спортсменов КНДР за улыбки на ОИ

Источник:
Sibnet.ru
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Совместное селфи спортсменов КНДР, Южной Кореи и Китая на Олимпиаде в Париже
Фото: © кадр из трансляции olympic.com

Серебряные призеры Олимпиады в Париже Ли Джон Сик и Ким Кым Ён из КНДР проходят идеологическую проверку, власти Северной Кореи недовольны их поведением на пьедестале.

Официальные лица осудили спортсменов: Ким и Ли улыбались, стоя на пьедестале рядом со спортсменами из Южной Кореи, цитирует издание Daily NK высокопоставленный источник в Пхеньяне.

Идеологическую проверку в три этапа проходят все спортсмены и члены северокорейской делегации. Сначала оценку ставит Отдел пропаганды и агитации, затем результаты анализирует Министерство физической культуры. В прошлом те, кто не оправдал ожиданий, приговаривались к нескольким месяцам неоплачиваемого труда.

После этих двух расследований спортсмены критикуют друг друга за «ошибочные слова и действия» и «признаются в своем неподобающем поведении».

Игроки в настольный теннис Ли Джон Сик и Ким Кым Ён проиграли в борьбе за золото китайской паре Ван Чуцинь и Сунь Инша. Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин. Они сделали совместный снимок, который стал одним из самых трогательных моментов Олимпиады-2024.

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