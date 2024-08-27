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Подтверждено существование игры Half-Life 3

Источник:
Sibnet.ru
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Датамайнер Максим Полетаев обнаружил свидетельства существования игры Half-Life 3 — секретный проект Valve носит название hlx.

В частности, он нашел в файлах разработчиков проекта упоминания существ из мира Зен — хаундай, горилла, медуза, хедкраб. Также обнаружилась функция присоединения защитного костюма H.E.V. к некоей конструкции.

Разработчики работали над детальной симуляцией управляемых транспортных средств и системой настроения, которая на поведение и анимацию неигровых персонажей — скорее всего, она позволит создавать более реалистичных NPC.

Он также отыскал множество упоминаний систем, связанных с гравитацией, динамическим циклом смены дня, ночи и погоды. Игра будет поддерживать Speech Graphics (синхронизацию анимации с речью) и meshlets (аналог нанитов из Unreal Engine 5).

«Смотря на все находки, прослеживается желание Valve создать более проработанный и открытый мир с умными NPC, улучшенной графикой, крутым транспортом и новыми механиками гравитации», — отметил Полетаев.

Датамайнер полагает, что игра под кодовым названием hlx — продолжение Half-Life: Alyx, которая в хронологии культовой франшизы занимает место Half-Life 3. По расчетам инсайдера, проект уже должен быть готов к внутреннему тестированию.

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