Подсчитан средний размер военной пенсии в России

Средний размер военной пенсии в России на сегодня составляет 41 тысячу рублей, рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По оценке Виноградова, военную пенсию сегодня получают около 2,7 миллионов россиян. С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, из которого исчисляются пенсии военнослужащим, будет увеличен с 89,32% до 89,83%.

Изменения должны привести к тому, что реальный размер военных пенсий увеличится на 5,1%. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и других условий.

Виноградов уточнил, что призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям.