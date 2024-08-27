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Подсчитан средний размер военной пенсии в России

Источник:
РИА Новости
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Средний размер военной пенсии в России на сегодня составляет 41 тысячу рублей, рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По оценке Виноградова, военную пенсию сегодня получают около 2,7 миллионов россиян. С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, из которого исчисляются пенсии военнослужащим, будет увеличен с 89,32% до 89,83%.

Изменения должны привести к тому, что реальный размер военных пенсий увеличится на 5,1%. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и других условий.

Виноградов уточнил, что призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям.

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Экономика #Деньги
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