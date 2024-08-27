НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали звонить от имени сотрудников Госархива

Источник:
Sibnet.ru
118 0

Мошенники стали представляться сотрудниками Госархива и выманивают доступ к цифровым сервисам жертвы, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

В разговоре по телефону мошенники сообщают жертве о неких старых письмах, которые не были доставлены на ее имя. После этого они направляют проверочный код по СМС. Жертва передает комбинацию цифр мошеннику, а тот получает полный доступ к цифровым сервисам жертвы, включая «Госуслуги» и банковские приложения, отметили в банке.

Для недоверчивых россиян злоумышленники используют различные уловки. Например, они убеждают жертву, что можно забрать невостребованные письма в удобном отделении МФЦ или «Почты России», выбрав дату и время через онлайн-запись.

Затем жертве приходит СМС с кодом, который мошенники просят сообщить. При этом практически всегда мошенники торопят жертву с решением и используют психологические манипуляции, предупредили эксперты.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
БАДы с наркотическими веществами обнаружили на маркетплейсах
Блогер съел павлина и отправился в тюрьму
Уголовное преследование «скопинского маньяка» прекратили
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
67
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
32
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР
24
Путин решил сурово наказать Киев за Курскую область
21
Появилась новая версия гибели Пригожина