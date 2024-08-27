Мошенники стали звонить от имени сотрудников Госархива

Мошенники стали представляться сотрудниками Госархива и выманивают доступ к цифровым сервисам жертвы, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

В разговоре по телефону мошенники сообщают жертве о неких старых письмах, которые не были доставлены на ее имя. После этого они направляют проверочный код по СМС. Жертва передает комбинацию цифр мошеннику, а тот получает полный доступ к цифровым сервисам жертвы, включая «Госуслуги» и банковские приложения, отметили в банке.

Для недоверчивых россиян злоумышленники используют различные уловки. Например, они убеждают жертву, что можно забрать невостребованные письма в удобном отделении МФЦ или «Почты России», выбрав дату и время через онлайн-запись.

Затем жертве приходит СМС с кодом, который мошенники просят сообщить. При этом практически всегда мошенники торопят жертву с решением и используют психологические манипуляции, предупредили эксперты.