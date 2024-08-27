Чеботина отрезала волосы во время выступления на сцене

Певица Люся Чеботина устроила перформанс прямо на сцене во время выступления, она отрезала волосы.

Чеботина исполняла кавер на песню Лолиты «Пошлю его на». Во время припева она взяла ножницы и отстригла половину длины волос, бросив их на сцену.

«New love, new me (новая любовь, новая я)», — прокомментировала в соцсети свои действия Чеботина.

Певица Лолита тоже прокомментировала коллегу, которая решилась на эксперимент во время исполнения ее песни.

«Она поразила номером! Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отросли наращенные волосы и я их просто срезала. А Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… я Люсей восхищаюсь!», — сказала Лолита телеграм-каналу «Звездач».