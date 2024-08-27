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Чеботина отрезала волосы во время выступления на сцене

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Люся Чеботина устроила перформанс прямо на сцене во время выступления, она отрезала волосы.

Чеботина исполняла кавер на песню Лолиты «Пошлю его на». Во время припева она взяла ножницы и отстригла половину длины волос, бросив их на сцену.

«New love, new me (новая любовь, новая я)», — прокомментировала в соцсети свои действия Чеботина.

Певица Лолита тоже прокомментировала коллегу, которая решилась на эксперимент во время исполнения ее песни.

«Она поразила номером! Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отросли наращенные волосы и я их просто срезала. А Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… я Люсей восхищаюсь!», — сказала Лолита телеграм-каналу «Звездач».

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