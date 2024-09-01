Эксперты выяснили, врут ли умные часы

Фитнес-браслеты и смарт-часы довольно точно определяют пульс и уровень выносливости человека, но хуже справляются с оценкой качества сна или расхода калорий, выяснили ученые в ходе экспериментов.

Носимые устройства оказались способны измерять частоту сердечных сокращений с точностью плюс-минус 3%. Показатели зависят от тона кожи человека, типа и интенсивности активности. Также девайсы точно определяли вариабельность сердечного ритма, а потому могут выявить многие случаи аритмии

Кроме того, браслеты и часы могут точно оценить кардиореспираторную выносливость — способность кровеносной и дыхательной систем поставлять кислород в мышцы во время физической активности, приводит «Газета.ру» результаты исследования, опубликованные в The Conversation.

Но при ходьбе многие устройства занижали количество шагов примерно на 9%. Точность была ниже при определении количества калорий, которое сжигали участники экспериментов во время тренировок. В зависимости от типа устройства и активности погрешность варьировалась от занижения на 21% до преувеличения на 15%.

Также устройства переоценивали общее время сна и его качество более чем на 10%. Погрешность варьировалась от 12% до 180% по сравнению с золотым стандартом оценки сна — полисомнографией.