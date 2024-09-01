НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Эксперты выяснили, врут ли умные часы

Источник:
«Газета.ру»
255 0

Фитнес-браслеты и смарт-часы довольно точно определяют пульс и уровень выносливости человека, но хуже справляются с оценкой качества сна или расхода калорий, выяснили ученые в ходе экспериментов. 

Носимые устройства оказались способны измерять частоту сердечных сокращений с точностью плюс-минус 3%. Показатели зависят от тона кожи человека, типа и интенсивности активности. Также девайсы точно определяли вариабельность сердечного ритма, а потому могут выявить многие случаи аритмии

Кроме того, браслеты и часы могут точно оценить кардиореспираторную выносливость — способность кровеносной и дыхательной систем поставлять кислород в мышцы во время физической активности, приводит «Газета.ру» результаты исследования, опубликованные в The Conversation.

Но при ходьбе многие устройства занижали количество шагов примерно на 9%. Точность была ниже при определении количества калорий, которое сжигали участники экспериментов во время тренировок. В зависимости от типа устройства и активности погрешность варьировалась от занижения на 21% до преувеличения на 15%.

Также устройства переоценивали общее время сна и его качество более чем на 10%. Погрешность варьировалась от 12% до 180% по сравнению с золотым стандартом оценки сна — полисомнографией.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Яндекс» представил новую колонку с грустящей «Алисой»
Microsoft выпустит очки дополненной реальности
Синий свет от экранов оказался опасен для кожи
Xiaomi анонсировал браслет от комаров
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
11663
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
10472
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
19751
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
776207
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
240127
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
20167
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
19996
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
998098
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
44472
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
41729
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина испытала первую баллистическую ракету
Зеленский придумал новый план победы над Россией
Лукашенко предложили воевать против России
Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились