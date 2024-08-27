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Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

Источник:
ТАСС
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС.

В ходе визита глава организации планирует «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта, рассказали ТАСС в МАГАТЭ.

На прошлой неделе организация получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

В агентстве отметили, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

Курская АЭС — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.

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