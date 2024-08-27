НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Медведь собрал гигантскую пробку на трассе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
317 3

Медведь выбежал на скоростную трассу М-11 «Нева» в Тверской области и несколько километров бежал по магистрали, собрав за собой вереницу автомобилей — видео опубликовали «Объединенные системы сбора платы».

По данным оператора трассы, косолапый нашел дыру в заборе на 278 километре и отправился в дорогу. Водители сбросили скорость и четыре километра сопровождали медведя, пока он не освободил проезжую часть.

Сотрудники с помощью камер быстро установили, где животное проникло на трассу и заделали повреждение в заборе.

Для их безопасного перемещения животных на другую сторону сделаны подземные переходы. Но случается, что звери ломают забор и попадают на трассу, отметили в ОССП.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Британские власти составили план на случай смерти кота Ларри
Фото редчайшей «рыбы судного дня» появились в Сети
Собака в Корее проверит рейсы с Олимпиады на клопов
Кит поплавал вместе с серфингистами на Олимпиаде. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

turan601

да дайте ему уже все возможные награды которые есть в РФ и забудем о нем

Sovik

Т.е. украинские БПЛА с взрывчаткой над территорией Белоруссии - это нормально, а ВС РБ находящиеся на...

Alex B 69

Ребёнка жаль немного. Раскормленный холестерином, 16-летний увалень, лишенный нормального детства, вынужденный...

cre

Есть и другие комментарии:Цитатапротяженность территории Беларуси: с севера на юг 560 км, а имеющиеся...