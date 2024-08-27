Медведь выбежал на скоростную трассу М-11 «Нева» в Тверской области и несколько километров бежал по магистрали, собрав за собой вереницу автомобилей — видео опубликовали «Объединенные системы сбора платы».

По данным оператора трассы, косолапый нашел дыру в заборе на 278 километре и отправился в дорогу. Водители сбросили скорость и четыре километра сопровождали медведя, пока он не освободил проезжую часть.

Сотрудники с помощью камер быстро установили, где животное проникло на трассу и заделали повреждение в заборе.

Для их безопасного перемещения животных на другую сторону сделаны подземные переходы. Но случается, что звери ломают забор и попадают на трассу, отметили в ОССП.