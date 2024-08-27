Спрогнозированы сроки массового появления «китайцев» на вторичке

Массовый выход китайских брендов на рынок автомобилей с пробегом ожидается к концу 2025 года, спрогнозировали представители российских дилерских компаний.

Директора департамента автомобилей с пробегом дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков сообщил агентству «Автостат», что массовое появление китайских машин на «вторичке» к концу будущего года начнет менять рынок в сторону наполнения предложением и ухода от дефицита.

Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов считает, что дилеры будут бороться за свою долю в этом направлении, развивая продажу сертифицированных профильных подержанных китайских машин.

Сейчас доля китайских подержанных автомобилей в структуре продаж занимает не более 5%, поделился директор направления «Автомобили с пробегом» сети дилерских центров «Прагматика» Александр Сурков.

По мнению директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максима Солодовника, к концу года их доля в сегменте иномарок с пробегом может увеличиться до 25%.