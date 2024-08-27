Резко подскочили траты россиян на одежду

Расходы на россиян на одежду и обувь выросли на 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа транзакций
по картам клиентов, проведенный Почта Банком.
Средний чек при этом увеличился на 8%, достигнув 2536 рублей.
Лидерами по тратам на обновление гардероба стали Москва, Санкт-Петербург,
Благовещенск, Ростов-на-Дону и Тюмень. Эти города вошли в ТОП-5 регионов по
объему расходов на одежду и обувь, приводит «Газета.ру» данные банка.
Структура покупок распределилась следующим образом: 76% трат
пришлось на женскую и мужскую одежду, 19% — на обувь, а оставшаяся часть — на
детский гардероб. Хотя женщины по-прежнему совершают большую часть покупок,
мужчины также увеличили свои расходы на 16% за год. При этом средний чек у
мужчин оказался выше — 2532 рублей против 2256 рублей у женщин.
Эксперты связывают увеличение трат на одежду и обувь не
только с ростом доходов населения, но и с появлением новых игроков на рынке.
Это позволило расширить ассортимент и сделать многие товары более доступными по
цене.