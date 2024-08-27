Резко подскочили траты россиян на одежду

Расходы на россиян на одежду и обувь выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа транзакций по картам клиентов, проведенный Почта Банком.

Средний чек при этом увеличился на 8%, достигнув 2536 рублей. Лидерами по тратам на обновление гардероба стали Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Ростов-на-Дону и Тюмень. Эти города вошли в ТОП-5 регионов по объему расходов на одежду и обувь, приводит «Газета.ру» данные банка.

Структура покупок распределилась следующим образом: 76% трат пришлось на женскую и мужскую одежду, 19% — на обувь, а оставшаяся часть — на детский гардероб. Хотя женщины по-прежнему совершают большую часть покупок, мужчины также увеличили свои расходы на 16% за год. При этом средний чек у мужчин оказался выше — 2532 рублей против 2256 рублей у женщин.

Эксперты связывают увеличение трат на одежду и обувь не только с ростом доходов населения, но и с появлением новых игроков на рынке. Это позволило расширить ассортимент и сделать многие товары более доступными по цене.