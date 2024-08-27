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Работник Омского НПЗ погиб при пожаре

Источник:
Sibnet.ru
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Один сотрудник погиб в результате пожара на Омском НПЗ, сообщил замгендиректора предприятия Кирилл Морозов.

«При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье — погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе», — цитирует Морозова пресс-служба завода.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь, они от госпитализации отказались.

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел в понедельник, 26 августа. По данным предприятия, его площадь составила 150 квадратных метров. Местные СМИ сообщали о большей территории.

Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.

Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечивает нефтепродуктами внутренний российский рынок, поставки с завода также идут в Казахстан. Производственные мощности — почти 23 миллиона тонн нефти и конденсата.

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