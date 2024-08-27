Telegram стали чаще скачивать после задержания Дурова

Число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4% — во Франции приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга
соцсетей и заняло третье место в общем рейтинге приложений, следует из данных аналитической
компании Sensor Tower.
В американском сегменте App Store после задержания основателя
мессенджера во Франции Telegram
занял третье место в рейтинге соцсетей (с утра 26 августа был на втором) и за
выходные поднялся с 18-го на 8 место в рейтинге лучших приложений App Store (без учета игр),
приводит РБК данные Sensor Tower.
Дурова задержали в субботу, 24 августа в парижском
аэропорту, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Дело против бизнесмена
было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12.
Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями,
соучастие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних,
соучастие сбыте наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе
организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.
В Telegram
подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых
услугах (Digital Services Act,
DSA), который
предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением
дезинформации и незаконного контента для крупных платформ.