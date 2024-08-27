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Telegram стали чаще скачивать после задержания Дурова

Источник:
РБК
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Число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4% — во Франции приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга соцсетей и заняло третье место в общем рейтинге приложений, следует из данных аналитической компании Sensor Tower.

В американском сегменте App Store после задержания основателя мессенджера во Франции Telegram занял третье место в рейтинге соцсетей (с утра 26 августа был на втором) и за выходные поднялся с 18-го на 8 место в рейтинге лучших приложений App Store (без учета игр), приводит РБК данные Sensor Tower.

Дурова задержали в субботу, 24 августа в парижском аэропорту, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Дело против бизнесмена было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12.

Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие сбыте наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ.

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