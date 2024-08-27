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Росптицесоюз предложил ограничить наценку на яйца

Источник:
РБК
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Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предлдожил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%.

Речь идет о высоких торговых наценках на куриные яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями, приводит РБК содержание письма Росптицесоюза ФАС.

Согласно документу, торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 года составила более 20%, а в июле — 25,9%. В некоторых случаях наценка достигала 30-35%. «Это результат недостаточного объема заключаемых долгосрочных контрактов», — говорится в письме.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подтвердила нехватку долгосрочных контрактов и обращение в ФАС. В пресс-службе антимонопольного ведомства сообщили, что письмо им поступило.

Бобылева отметила, что сегодня долгосрочные контракты на поставку с ретейлерами заключены примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. В июле число таких контрактов уменьшилось, утверждает производители.

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