США направят на Украину оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и повышение ее устойчивости, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«США также активно поставляют Украине энергетическое оборудование для ремонта ее систем и повышения устойчивости украинской энергосети», — цитирует ТАСС заявление Байдена.

Он осудил нанесенный Вооруженными силами России массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

«Соединенные Штаты продолжат возглавлять коалицию из более 50 стран по поддержке Украины. Эта коалиция предоставляет Украине важнейшую военную технику, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты-перехватчики», — сказал Байден.

В Минобороны России ранее сообщили о нанесении массированного удара по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.