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Правила установки камер на дорогах с 1 сентября изменят

Источник:
РИА Новости
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Единые требования к установке комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения вступят в силу с 1 сентября, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Закон впервые на федеральном уровне введет единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, уточнил парламентарий. Их появление будет возможно только на определенных участках дорог.

Так, стационарные дорожные камеры можно будет устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, на аварийно опасных участках дорог, на перекрестках, пешеходных переходах, местах, где запрещена стоянка или остановка.

После 1 сентября решения об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с ГИБДД.

Данные об установке камер будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.

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