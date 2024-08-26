Почему нельзя грубить телефонным мошенникам

Пользователям не стоит грубить телефонным мошенниками, так как они могут отомстить, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«С мошенниками лучше не вступать ни в какие разговоры, тем более не грубить и не называть их всякими словами. Они могут начать мстить», — отметил он в комментарии изданию «Лента.ру».

По его словам, в качестве мести мошенники могут начать массовую рассылку на телефон жертвы одноразовых кодов в надежде, что у человека в этот момент открыто приложение банка и он «на что-то не то нажмет».

Кроме этого, технологические возможности мошенников позволяют обрушить на эмоционального пользователя автоматический поток звонков с разных номеров в любое время суток, такие случае зафиксированы.

Если позвонивший человек начинает упоминать службу банка, налоговую, ФСБ, МВД, КГБ и другие ведомства, то лучше ничего не говорить и сразу положить трубку, посоветовал эксперт. Дело в том, что мошенники также могут записать для своих целей голос жертвы.