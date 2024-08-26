Генератор изображений Midjourney стал доступен всем желающим

Генератор изображений Midjourney стал бесплатно доступен всем желающим, сообщил гендиректор компании Дэвид Хольц в Discord.

Пользователи могут создать в бесплатной web-версии до 25 картинок, после чего им будет предложено перейти на один из четырех платных тарифов. Ранее пользоваться Midjourney можно было только через Discord, что создавало определенные трудности.

В web-версии основной набор инструментов доступен на левой боковой панели, там же можно будет ознакомиться с уже созданными по запросам пользователей изображениями, а также посмотреть обучающий ролик.

В верхней части страницы есть поле для запроса, в ответ на него генератор предоставит четыре картинки, которые можно будет настроить или отредактировать. Для регистрации нужен аккаунт в Discord или Google.

Нейросеть Midjourney — продукт на базе искусственного интеллекта, разработанный одноименной исследовательской студией. Модель позволяет создавать изображения путем использования технологий генеративно-состязательных сетей.