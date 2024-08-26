Группировку «Курск» усилили ракетами и артиллерией

Группировке российских военных в Курской области передали дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны.

Ведомство уточнило, что от оперативного штаба региона поступил 21 запрос, 19 из них уже отработаны. Минобороны подчеркнуло, что от группировок, действующих в приграничных Брянской и Белгородской областях, новые запросы не поступали.

Ситуация в приграничных регионах обострилась утром 6 августа, когда украинские военные прорвались в Курскую область. Минобороны 20 августа сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Они отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения», пояснил глава ведомства Андрей Белоусов.