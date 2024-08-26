Россия запустила производство мощных экзоскелетов

Корпорация Роснано сообщила о запуске серийного производства самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России. Особенность устройства — наличие встроенной лебедки, с помощью которой можно поднимать грузы до 60 килограммов.

Устройство разработаны по заказу одного из крупнейших промышленных предприятий страны, сообщает пресс-служба компании. Экзоскелеты производятся из отечественных комплектующих. При этом от пробного образца до серийной сборки прошло менее трех месяцев.

Отмечается, что мощный экзоскелет не просто усиливает возможности человека на производстве, но и снижает физическую нагрузку, помогая избежать растяжений и травм. Такие экзоскелеты применяются в машиностроении, строительстве и ремонте тяжелой техники, при перемещении тяжелых валов и агрегатов.

Компания также приступила к разработке облегченных моделей. Их запустят в производство осенью 2024 года.