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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ракетное возмездие: Россия нанесла тотальный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России 26 августа провели один из самых массированных ударов по целям на территории Украины, в ходе которого использовались крылатые ракеты, тяжелые беспилотники и управляемые фугасные авиабомбы.
Бомбардировщик Ту-22М
Бомбардировщик Ту-22М
Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Украинский президент Владимир Зеленский назвал его одним из самых крупных за период проведения Россией спецоперации — по предварительным данным, для поражения инфраструктуры было использовано порядка двухсот ракет разных типов и дронов-камикадзе.

Первые последствия

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки в основном была энергетическая инфраструктура. Для стабилизации энергосистемы на Украине экстренно отключили электроэнергию, возникли проблемы с движением поездов и водоснабжением.

В частности, практически разрушена Киевская ГЭС в Вышгороде. По предварительным данным, сильно повреждены проезжая часть дамбы ГЭС и машинный зал станции. Еще одной целью стала авиабаза ВВС ВСУ Коломыя под Ивано-Франковском, где базировались переданные Киеву странами НАТО истребители F-16.

Согласно данным Минобороны РФ, удары нанесены по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Кроме этого, уничтожены газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Поражены аэродромы в Киевской и Днепропетровской областях.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении ведомства.

Какое оружие использовалось для удара

Россия подняла в небо дальние бомбардировщики Ту-22М и стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Эти самолеты используют для запусков ракет Х-101, Х-555 и Х-22. Например, Х-101 способна поражать цели на расстоянии до 2,8 тысячи километров, боевая часть ракеты весит 800 килограммов.

В ходе массированного удара также были задействовали самолеты МиГ-31К, которые несут гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал». Считается, что дальность поражения ракеты, которая развивает скорость более 4080 метров в секунду, составляет 3 тысячи километров. «Кинжал» несет боевую часть весом 500 килограммов.

Помимо авиации, в ударе использовали флот — в частности, Россия вывела в море фрегаты, каждый из которых способен обеспечить залп из 24 крылатых ракет «Калибр». Ракеты также запускались с береговых комплексов «Утес» и «Бастион» в Крыму.

Что дальше

Президент Украины Владимир Зеленский уже использовал масштабную атаку российской армии как повод, чтобы вновь потребовать у союзников разрешить дальнобойные удары иностранным оружием по российской территории. Он попросил об этом Францию, США и Великобританию.

«Каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть у Украины ограничений в дальнобойности», — заявил Зеленский.

Враждебные действия, подобные атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область, не могут остаться безответными, подчеркнул 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя массированный удар.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее также заявил, что президент Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат предупредил, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области».

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