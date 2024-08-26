Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении превысили 6,2 тысячи военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны России.

В Курской области за время боев ВСУ потеряли 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, сказано в сообщении.

Российские войска на курском направлении уничтожили также 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, уточнили в российском военном ведомстве.

В Минобороны России заявили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».