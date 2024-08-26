НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ в Курской области потеряли более 6 тыс. человек

Источник:
Sibnet.ru
245 2

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении превысили 6,2 тысячи военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны России.

В Курской области за время боев ВСУ потеряли 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, сказано в сообщении.

Российские войска на курском направлении уничтожили также 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, уточнили в российском военном ведомстве.

В Минобороны России заявили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине
Мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины
Зеленский исключил отказ от территорий ради мира
MWM рассказал об ускорении Россией производства Су‑57
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
ВСУ в Курской области потеряли более 6 тыс. человек
МО РФ отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине
Четыре новых программы льготной ипотеки запустят в России
Создатели ESC для Lada заявили о ее превосходстве над Bosch
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

turan601

да дайте ему уже все возможные награды которые есть в РФ и забудем о нем

Sovik

Т.е. украинские БПЛА с взрывчаткой над территорией Белоруссии - это нормально, а ВС РБ находящиеся на...

cre

Есть и другие комментарии:Цитатапротяженность территории Беларуси: с севера на юг 560 км, а имеющиеся...

Alex B 69

Ребёнка жаль немного. Раскормленный холестерином, 16-летний увалень, лишенный нормального детства, вынужденный...