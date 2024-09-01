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Танки Т-90М смогут сбивать ракеты с помощью комплекса «Арена-М»

Источник:
Military Watch Magazine
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Российский танк Т-90М «Прорыв»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Самый эффективный российский танк Т-90М «Прорыв» получил новую систему активной защиты «Арена-М», которая позволит ему автоматически отслеживать и уничтожать угрозы, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

«Арена-М» использует радиолокационную систему, которая при обнаружении приближающейся ракеты автоматически захватывает цель, рассчитывает траекторию и запускает защитные боеприпасы для ее перехвата и уничтожения, чтобы не допустить попадания по танку, поясняет издание.

Усовершенствованный вариант «Арена-M» был впервые продемонстрирован в 2018 году. Оснащение ею танков предполагали запустить в 2025 году, но конфликт на Украине ускорил планы.

«Арена-M» может перехватывать цели летящие со скоростью до 1 000 метров в секунду на расстоянии до 50 метров. В рекламных проспектах утверждается, что она может противостоять ракетам, атакующим сверху, таким как американский комплекс Javelin.

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Топ комментариев

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились