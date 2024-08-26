Создатели ESC для Lada заявили о ее превосходстве над Bosch

Российская система курсовой устойчивости ESC для Lada Vesta показала себя лучше, чем система Bosch, устанавливаемая ранее, заявил гендиректор предприятия «Итэлма» Алексей Воробьев.

«Мы успешно выполнили требования заказчика, а по ряду показателей даже добились лучших результатов в сравнении с ранее устанавливаемой на Lada Vesta системой ESC», — цитирует Воробьева «Российская газета».

Гидроагрегат ESC успешно прошел все испытания в лабораторных условиях: на вибростенде, в климатической камере при экстремальных температурах от +105 до -40С, а также длительные испытания на ресурс.

В составе автомобиля система тестировалась в регионах с разным климатом, а также на различных покрытиях — мокрый и сухой асфальт, рыхлый снег, гравий и сочетания покрытий.

АвтоВАЗ вернул систему динамической стабилизации на Lada Vesta 21 августа. ESC играет роль противозаносной системы, противобуксовочной системы, помощника при старте на уклоне, антиблокировочной системы тормозов, также она позволяет включать аварийную сигнализацию в случае экстренного торможения.