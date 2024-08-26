НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Создатели ESC для Lada заявили о ее превосходстве над Bosch

Источник:
Sibnet.ru
275 2

Российская система курсовой устойчивости ESC для Lada Vesta показала себя лучше, чем система Bosch, устанавливаемая ранее, заявил гендиректор предприятия «Итэлма» Алексей Воробьев.

«Мы успешно выполнили требования заказчика, а по ряду показателей даже добились лучших результатов в сравнении с ранее устанавливаемой на Lada Vesta системой ESC», — цитирует Воробьева «Российская газета».

Гидроагрегат ESC успешно прошел все испытания в лабораторных условиях: на вибростенде, в климатической камере при экстремальных температурах от +105 до -40С, а также длительные испытания на ресурс.

В составе автомобиля система тестировалась в регионах с разным климатом, а также на различных покрытиях — мокрый и сухой асфальт, рыхлый снег, гравий и сочетания покрытий.

АвтоВАЗ вернул систему динамической стабилизации на Lada Vesta 21 августа. ESC играет роль противозаносной системы, противобуксовочной системы, помощника при старте на уклоне, антиблокировочной системы тормозов, также она позволяет включать аварийную сигнализацию в случае экстренного торможения.

Проверка адреса на оптику
Тема: Русские машины
Появились фото Lada Vesta с новыми опциями
Lada Vesta получила систему курсовой устойчивости
УАЗ «Буханка» эволюционировала до экологичного двигателя
«Москвич» выпустит оригинальный автомобиль российского производства
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
ВСУ в Курской области потеряли более 6 тыс. человек
МО РФ отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине
Четыре новых программы льготной ипотеки запустят в России
Создатели ESC для Lada заявили о ее превосходстве над Bosch
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

turan601

да дайте ему уже все возможные награды которые есть в РФ и забудем о нем

Sovik

Т.е. украинские БПЛА с взрывчаткой над территорией Белоруссии - это нормально, а ВС РБ находящиеся на...

cre

Есть и другие комментарии:Цитатапротяженность территории Беларуси: с севера на юг 560 км, а имеющиеся...

Alex B 69

Ребёнка жаль немного. Раскормленный холестерином, 16-летний увалень, лишенный нормального детства, вынужденный...