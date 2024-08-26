Продолжительность рабочего дня рекордно выросла в России

Продолжительность рабочего дня россиян достигла максимума за последнее десятилетие — средний показатель по итогам прошлого года составил 38 часов 12 минут в неделю, следует из данных Росстата.

В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневная продолжительность рабочего дня достигла 7 часов 38 минут, пишут «Ведомости». При этом впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины. Показатель среди мужчин — 39 часов 12 минут.

Интересно, что, несмотря на рост продолжительности рабочего дня, уменьшается доля тех, кто перерабатывает — трудится более 40 часов в неделю. В 2023 году она составляла 4,5%. В первом квартале этого года показатель упал до 4,15%.

Самый длинный рабочий день в сфере «транспортировка и хранение», в этой сфере сотрудники трудятся 39 часов 18 минут в неделю (7 часов 51 минуту в день). У продавцов, механиков и сотрудников обрабатывающих отраслей промышленности на работу уходит 39 часов 6 минут в неделю.