Как корпоративный мессенджер Time меняет правила игры

Корпоративный мессенджер — это удобный сервис, помогающий наладить коммуникацию между работниками, командами или отделами. При этом особое внимание уделяется высокой степени защиты передаваемых файлов. Как поможет бизнесу корпоративный мессенджер Time?

Основные отличия корпоративных чатов

На первый взгляд может показаться, что чаты в корпоративном мессенджере не отличаются от обычных. Это не так. Функционал корпоративного мессенджера ориентирован на упрощение рабочих процессов.

Пользователям доступны такие опции, как мессенджер задач и встроенный календарь, в котором можно назначать встречи на нужные даты. Используя IP-телефонию, сотрудники организации могут звонить друг другу по внутренним номерам. Также у них есть возможность совместно работать с файлами, находящимися в общем доступе.

Самая важная особенность корпоративного мессенджера — то, что у владельца есть возможность устанавливать его на свой сервер или виртуальное рабочее пространство. Благодаря этому обеспечивается возможность полного контроля безопасности данных. Однако для поддержания стабильной работы сервиса организация должна обладать достаточными техническими и цифровыми ресурсами.

Корпоративный мессенджер Time

Это один из самых удобных сервисов, способный обеспечить высокий уровень безопасности командной работы. В корпоративном мессенджере Time есть много возможностей для синхронизации с кадровой системой компании, а также для успешной интеграции рабочих инструментов.

Удобный чат для сотрудников позволяет переносить группы, каналы и другие данные из других мессенджеров.

К преимуществам Time можно отнести:

большие возможности для автоматизации привычных функций;

высокий уровень производительности, которого достаточно для совместной работы десятков тысяч пользователей;

быстрое решение обращений в техподдержку;

наличие функции гостевого доступа.

Корпоративный мессенджер подходит для операционных систем Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Его могут использовать компании, которые раньше пользовались аналогичными зарубежными сервисами. Для ознакомления с основными функциями можно установить бесплатную демоверсию Time.