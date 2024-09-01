Врач рассказала о здоровом рационе школьника

Здоровый рацион школьника должен включать нежирные сорта мяса, рыбу, молочные продукты, сезонные овощи и фрукты, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Рыбак.

Детям, как правило, не хватает витаминов группы В, витамина D, кальция и фосфора. Их дефицит при нерациональном питании приводит к быстрой утомляемости, неуспеваемости в школе, к снижению темпов роста и развития, является предрасполагающим фактором к развитию различных болезней, отметила Рыбак в интервью «Российской газете».

«Необходимо рациональное питание. В идеале — пятиразовое: завтрак, обед и ужин — горячий прием пищи. И перекусы: второй завтрак и полдник», — уточнила врач. По ее словам, в рационе ребенка обязательно должны быть нежирные сорта мяса (основного источника белка), например, говядина, телятина, курица и индейка.

Также важно включать в рацион нежирные сорта рыбы, к которым относятся треска и хек. Периодически могут включаться жирные сорта: лососевые, которые обогащены большим количеством Омега-3 жирными кислотами. Также нужно помнить об углеводах (основной источник энергии): крупы и бобовые.

Каждый день ребенку нужно предлагать сезонные овощи и фрукты (не менее 400 граммов в сутки). Это могут быть морковь, свекла, кабачок, белокочанная капуста, яблоки, груши, бананы, персики или абрикосы, указала врач.

Из молочных продуктов можно выбрать творог, сыр, йогурт, кефир, цельное молоко. «Это - основный источник кальция для построения костей ребенка. Необходимо соблюдать питьевой режим в течение дня, отдавая предпочтение воде», — заключила Рыбак.