Взрыв произошел на Омском НПЗ

Взрыв произошел на Омском нефтеперерабатывающем заводе в понедельник. Возгорание под контролем, сообщила пресс-служба предприятия.

Омские СМИ и телеграм-каналы написали о взрыве на Омском НПЗ. Жители микрорайона Нефтяники рассказали в соцсетях, что ощутили, как тряслись стены.

По предварительным данным, загорелась установка АВТ-11, предназначающаяся для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

Пресс-служба Омского НПЗ заявила, что пожар находится «под контролем», сработали средства автоматизированного пожаротушения. Там также уточнили, что загорелось технологическое оборудование, при этом завод «работает в штатном режиме».

От МЧС в тушении пожара участвуют семь единиц техники и 27 человек.

Телеграм-канала Baza без ссылки на источник сообщил, что при взрыве пострадали двое человек. Они находятся в тяжелом состоянии: у одного оторвало конечность, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия.

Губернатор Омской области Виктор Хоценко в телеграм-канале написал, что информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются, ситуация находится под контролем.