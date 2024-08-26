Школьники столкнулись с отказами в зачислении в десятый класс

Родители сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы, пишет «Коммерсантъ».

Критерии для такого отбора каждое учебное заведение устанавливало самостоятельно. Чаще всего это были средний балл аттестата или ОГЭ, также могли проводиться собеседования. Тех, кто не прошел отбор, отказывались зачислять в десятый класс.

Новый ФГОС-3 начал действовать с 1 сентября 2023 года. Одним из главных его нововведений стало фактическое исчезновение общеобразовательных классов в старшей школе. Теперь ученики 10–11-х классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне.

При этом закон об образовании разрешает школам проводить индивидуальный отбор в профильные классы. Однако Конституционный суд РФ еще в 2020 году постановил: положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.