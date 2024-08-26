Минобороны отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине

Российские силы утром в понедельник, 26 августа поразили критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении.

Как отметили в российском военном ведомстве, все назначенные цели были поражены.

Ранее украинские власти сообщилиоб ударах по объектам энергетики в 15 областях Украины. Без электроэнергии и водоснабжения остались крупные города, включая Киев.

Перебои с электроэнергией отмечены на железной дороге Украины. Для возобновления движения поездов выведены резервные тепловозы.