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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы утром в понедельник, 26 августа поразили критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении.

Как отметили в российском военном ведомстве, все назначенные цели были поражены.

Ранее украинские власти сообщилиоб ударах по объектам энергетики в 15 областях Украины. Без электроэнергии и водоснабжения остались крупные города, включая Киев.

Перебои с электроэнергией отмечены на железной дороге Украины. Для возобновления движения поездов выведены резервные тепловозы.

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Тема: Военная операция на Украине
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