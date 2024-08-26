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Четыре новых программы льготной ипотеки запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новые льготные ипотечные программы, рассчитанные на людей, занятых промышленности, строительстве и науке, появятся в России, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По его словам, это, прежде всего, это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство, добавил депутат.

Аксаков отметил, что, несмотря на то, что старая льготная ипотека прекратила существование в России, обязаны появиться дополнительные меры поддержки для желающих обзавестись своим жильем.

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Экономика #Квадраты
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