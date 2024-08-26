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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины — Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице и т.д. Отключены электричество и водоснабжение.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пострадали 15 областей. Повреждены объекты энергетики, применяются экстренные отключения света.

«В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В нескольких городах Украины сообщили о приостановке подачи воды. «Житомирводоканал» полностью прекратил водоснабжение города.

Перебои с электроэнергией отмечены на железной дороге. Для возобновления движения поездов дальнего следования выведены резервные тепловозы, сообщил железнодорожный оператор страны «Укрзалізниця».

Утром в понедельник, 26 августа по всей стране была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что целью массированной атаки стала украинская энергетическая инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Тема: Военная операция на Украине
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