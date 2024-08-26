НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Ретро-«Волги» пополнят каршеринг «Ситидрайв»

Источник:
Sibnet.ru
431 0

Усовершенствованные модели «Волги» ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 появятся в каршеринге «Ситидрайв», сообщил PRдиректор сервиса Юлия Варламова.

«Два автомобиля "Волги" — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 — они в скором времени появятся в сервисе. <…> Эти модели были полностью переделаны внутри, в них стоят современные двигатели, коробка-автомат», — цитирует ТАСС Варламову.

Это машины очень мощные и с задним приводом, поэтому их дадут в аренду пользователям, которые знакомы с управлением таких авто. По этой причине модели «Волги», скорее всего, появятся либо в классическом прокате, либо в долгой аренде.

«Мы будем смотреть на стаж водителя, проводить подробный инструктаж, чтобы быть уверенными, что он сможет управлять этим автомобилем», — добавила Варламова.

Запуск «Волг» на линию, по ее словам, возможен в сентябре этого года.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Поддельные автозапчасти скрылись за дорогими ценами
Составлен портрет самого популярного немецкого авто в Новосибирске
«Древняя» Lada 2107 обогнала всех в топе распространенных авто
Lada подорожали четвертый раз за год
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
ВСУ атаковали Курскую АЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ в Курской области потеряли более 6 тыс. человек
МО РФ отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине
Четыре новых программы льготной ипотеки запустят в России
Создатели ESC для Lada заявили о ее превосходстве над Bosch
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
66
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области
32
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР