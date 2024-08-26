Ретро-«Волги» пополнят каршеринг «Ситидрайв»

Усовершенствованные модели «Волги» ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 появятся в каршеринге «Ситидрайв», сообщил PRдиректор сервиса Юлия Варламова.

«Два автомобиля "Волги" — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 — они в скором времени появятся в сервисе. <…> Эти модели были полностью переделаны внутри, в них стоят современные двигатели, коробка-автомат», — цитирует ТАСС Варламову.

Это машины очень мощные и с задним приводом, поэтому их дадут в аренду пользователям, которые знакомы с управлением таких авто. По этой причине модели «Волги», скорее всего, появятся либо в классическом прокате, либо в долгой аренде.

«Мы будем смотреть на стаж водителя, проводить подробный инструктаж, чтобы быть уверенными, что он сможет управлять этим автомобилем», — добавила Варламова.

Запуск «Волг» на линию, по ее словам, возможен в сентябре этого года.