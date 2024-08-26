Чепурченко выгнал главную соперницу из шоу «Выжить в Дубае»

Актер Слава Чепурченко проиграл в большом испытании и стал претендентом на влет, соперника он выбрал себе сам.

В большом испытании победила участница народной команды Анастасия Перун, она получила иммунитет и разделила его с Александрой Сухоруковой.

На голосовании выбирали соперника проигравшему Чепурченко. Голоса поровну разделились между Анной Галянт и Торнике Квитатиани. Чепурченко предпочел сразиться с Галянт, поскольку они уже встречались на малом испытании, и девушка его обыграла. А в проект актер вернулся в обмен на Джигана, который сам ушел из шоу.

На малом испытании Чепурченко оказался быстрее и везучее, он сумел обыграть соперницу со счетом 2:0 и остался в шоу.