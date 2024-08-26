Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Саратов — обломки сбитых дронов упали на жилые дома.

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — рассказали РИА Новости в Минздраве Саратовской области.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В саратовском международном аэропорту «Гагарин» после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.