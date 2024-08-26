Бикович напророчил российскому кино мировое лидерство

Актер Милош Бикович уверен, что совсем скоро отечественное кинопроизводство выйдет на новый уровень.

«Это проекты, которые разговаривают на нескольких языках. Россия понимает свою роль и ответственно подходит к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа», — сказал Бикович журналистам на Московской международной неделе кино.

Ранее актер признавался, что в детстве до него почти не доходило русское кино. Единственное, он смотрел старые советские фильмы, картины Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Своим любимым отечественным фильмом Бикович назвал «Остров» Павла Лунгина.