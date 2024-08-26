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Бикович напророчил российскому кино мировое лидерство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @bikovic

Актер Милош Бикович уверен, что совсем скоро отечественное кинопроизводство выйдет на новый уровень.

«Это проекты, которые разговаривают на нескольких языках. Россия понимает свою роль и ответственно подходит к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа», — сказал Бикович журналистам на Московской международной неделе кино.

Ранее актер признавался, что в детстве до него почти не доходило русское кино. Единственное, он смотрел старые советские фильмы, картины Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Своим любимым отечественным фильмом Бикович назвал «Остров» Павла Лунгина.

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