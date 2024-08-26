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Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы

Источник:
Sibnet.ru
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Украина призвала Белоруссию отвести свои войска от границы на расстояние, превышающее дальность действия огневых систем, говорится в заявлении украинского МИД.

По данным Киева, Белоруссии скапливает в Гомельской области личный состав, в том числе из Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», а также реактивные системы залпового огня, средства ПВО, инженерную технику. Учения в этой зоне создают угрозу, в том числе из-за близости к Чернобыльской АЭС, отметили в МИД Украины.

«Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня», — сказано в заявлении.

МИД заявил, что Украина «не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа», но если произойдет нарушение границы, то она будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа заявил, что силы ПВО страны сбили несколько беспилотников, летевших со стороны Украины в направлении России. Он пообещал ответ на «провокации».

Минобороны Белоруссии решило усилить группировки белорусских войск на гомельском и мозырском тактических направлениях вблизи границы с Украиной.


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