Три фильма-новинки попали в топ лидеров проката

Лучшие результаты в прокате в первые выходные показал британский боевик «Ворон», а российский фантастический фильм «Пираты галактики Барракуда» занял третье место.

По сюжету «Ворона», герой Эрик Дрэйвен жертвует собой, чтобы спасти возлюбленную, и застревает между мирами живых и мертвых. Он возвращается с того света, чтобы свести счеты с убийцами. Отныне он — Ворон, жаждущий справедливости, и его месть будет жестока как никогда. Фильм собрал в прокате 95 миллионов.

На втором месте испанский мультфильм «Как приручить бизона» с кассой 23,3 миллиона. Российская фантастика «Пираты галактики Барракуда» собрал 21,7 миллиона.