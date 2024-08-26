НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Три фильма-новинки попали в топ лидеров проката

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Фото: © кадр из фильма «Ворон»

Лучшие результаты в прокате в первые выходные показал британский боевик «Ворон», а российский фантастический фильм «Пираты галактики Барракуда» занял третье место.

По сюжету «Ворона», герой Эрик Дрэйвен жертвует собой, чтобы спасти возлюбленную, и застревает между мирами живых и мертвых. Он возвращается с того света, чтобы свести счеты с убийцами. Отныне он — Ворон, жаждущий справедливости, и его месть будет жестока как никогда. Фильм собрал в прокате 95 миллионов.

На втором месте испанский мультфильм «Как приручить бизона» с кассой 23,3 миллиона. Российская фантастика «Пираты галактики Барракуда» собрал 21,7 миллиона.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Бикович напророчил российскому кино мировое лидерство
Режиссер Тодд Филлипс поставил на «Джокере» точку
Фильм-фантастика «Пираты галактики Барракуда» вышел в прокат
Вышел тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по бункеру Зеленского
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Посол России пригрозил Киеву суровым ответом Путина за Курскую область
Вышел новый трейлер ремастера Half‑Life 2
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы
Четыре человека пострадали в Саратове в результате атаки дронов
Зеленский исключил отказ от территорий ради мира
Адам Кадыров получил высшую награду Чечни
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Топ комментариев

Sovik

Т.е. украинские БПЛА с взрывчаткой над территорией Белоруссии - это нормально, а ВС РБ находящиеся на...

Asd10

Не только западные экономисты, но и мы тут все удивились росту своих доходов от реализации нефти. Аж...

Kukuh88

Как проценты по ипотеке выросли, так и мысли по поводу детей поменялись.

Killer X

ну вот такой у них уровень генералов.