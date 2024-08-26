Хакерская программа под видом YouTube появилась в Сети

Скрытый майнер сейчас распространяется в Сети под видом приложения YouTube для Windows, предупредили эксперты из Kaspersky GReAT.

Приложение появилось на GitHub (крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки) несколько месяцев назад, рассказали «Известиям» эксперты.

По их словам, в программе реализован полноценный функционал известного видеохостинга — возможность смотреть, искать и загружать видео, подписываться на каналы, ставить лайки и оставлять комментарии. Но заодно пользователь получает на свое устройство скрытый майнер.

Последствия от заражения устройства скрытым майнером могут быть очень серьезными. Устройство начнет тормозить, перегреваться, даже может выйти из строя. К тому же майнер потребляет много электричества, а платить за него приходится пользователю, пояснили эксперты

Еще одно отличительное свойство майнера в том, что при неправильном удалении с компьютера он может вновь появиться на устройстве, поэтому эксперты рекомендуют удалить такую программу с помощью защитного решения или с помощью специалистов.