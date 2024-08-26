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Адам Кадыров получил высшую награду Чечни

Источник:
Sibnet.ru
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Адам Кадыров
Фото: © @dustum

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летнему Адаму присвоили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова, сообщил министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — написал Дудаев в телеграм-канале.

Он назвал Адама Кадырова патриотом, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

За что именно Кадыров-младший получил орден, не уточняется. Орден Ахмата Кадырова считается высшей наградой Чечни. Он учрежден в 2004 году в память о первом президенте Чечни, который погиб в результате теракта в том же году.

Награждения Адама Кадырова стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Сейчас у Адама вместе с последним полученным орденом 10 различных орденов и медалей.

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