Зеленский исключил отказ от территорий ради мира

Украина не будет останавливать боевые действия по линии
фронта и отдавать территории ради окончания конфликта, заявил журналистам
президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина не готова использовать свои территории как вариант
предложения мира», — цитирует РБК Зеленского. Глава государства также повторил
недавнее заявление о том, что целью наступления в Курской области стало
предотвращение возможных атак на Сумскую область.
Зеленский добавил, что все действия Украины направлены на
то, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».
Украине настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского,
которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о возвращении
под контроль Киева Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Москва
отвергает такой вариант урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин в июне среди условий для
начала переговоров называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и
Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими территориями,
отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский отверг это
предложение.