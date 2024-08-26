Зеленский исключил отказ от территорий ради мира

Украина не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради окончания конфликта, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — цитирует РБК Зеленского. Глава государства также повторил недавнее заявление о том, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область.

Зеленский добавил, что все действия Украины направлены на то, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Украине настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о возвращении под контроль Киева Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Москва отвергает такой вариант урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин в июне среди условий для начала переговоров называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский отверг это предложение.