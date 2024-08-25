СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России

Украина намерена атаковать центральные области России
ракетами Storm Shadow, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на
источники в Киева.
«Украина хочет получить разрешение Запада на использование
ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории
России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении
боевых действий», — сказал изданию источники.
По их словам, «демонстративная атака» должна показать
уязвимость объектов, близких к Москве. Но это высокорискованная стратегия и
пока она не пользуется поддержкой США, отмечает The Guardian.
Схожую точку зрения высказал бывший военный атташе
Великобритании в России и на Украине Джон Форман. Он считает, что Киеву не
следует зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, вместо этого ВСУ
нужно сосредоточиться на обороне Донбасса.