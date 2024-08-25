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СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России

Источник:
The Guardian
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Украина намерена атаковать центральные области России ракетами Storm Shadow, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Киева.

«Украина хочет получить разрешение Запада на использование ракет большой дальности Storm Shadow для уничтожения целей в глубине территории России, полагая, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий», — сказал изданию источники.

По их словам, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, отмечает The Guardian.

Схожую точку зрения высказал бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джон Форман. Он считает, что Киеву не следует зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, вместо этого ВСУ нужно сосредоточиться на обороне Донбасса.

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