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Маск допустил санкции против X после задержания Дурова

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск не исключил атаку со стороны властей западных стран на его соцсеть X на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», — написал в соцсети X американский предприниматель и политик Вивек Рамасвами. Маск оставил под этим постом эмодзи в виде красного числа 100, подчеркнутого дважды.

Дурова накануне задержали сотрудники жандармерии в парижском аэропорту. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, преступлениями против детей из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа от сотрудничества с властями.

В июле Еврокомиссия опубликовала предварительные выводы о нарушении соцсетью X Маска ряда статей закона о цифровых услугах ЕС. Позднее предприниматель рассказал о предложении секретной сделки со стороны ЕК, от которой он отказался.

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Политика #Мир
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