Спутники США помогли ВСУ при атаке под Курском

США и Великобритания в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области оказывали Киеву мощную поддержку, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Поддержка ВСУ оказывалась «не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», рассказали источники.

Американские эксперты не уверены, что Украина сможет удержать занятые территории, когда «Россия соберет достаточно огневой мощи для отражения атаки».

«Война показала нам, что замедлить армию можно с помощью глубокой обороны», — сказал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. «Если они не защищают территорию с помощью траншей и мин, удержать территорию будет практически невозможно», — отметил он.