Пашинян заявил о развитии особых отношений Армении и Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за развитие сотрудничества с Украиной и поднятия его на качественно новый уровень.

«Отношения между Арменией и Украиной построены на многовековой дружбе и взаимном уважении между нашими народами, и активизация контактов на разных уровнях придала этим отношениям дополнительный импульс», — говорится в послании Пашиняна по случаю Дня независимости Украины.

Премьер выразил надежду, что «совместные усилия будут способствовать продолжительному развитию отношений между Арменией и Украиной и поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень»

Пашинян пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Украины — мира и всего наилучшего, сообщает пресс-служба кабмина.