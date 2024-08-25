Пашинян заявил о развитии особых отношений Армении и Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за развитие
сотрудничества с Украиной и поднятия его на качественно новый уровень.
«Отношения между Арменией и Украиной построены на
многовековой дружбе и взаимном уважении между нашими народами, и активизация
контактов на разных уровнях придала этим отношениям дополнительный импульс», — говорится в послании Пашиняна по случаю Дня
независимости Украины.
Премьер выразил надежду, что «совместные усилия будут
способствовать продолжительному развитию отношений между Арменией и Украиной и
поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень»
Пашинян пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов, а
дружественному народу Украины — мира и всего наилучшего, сообщает пресс-служба
кабмина.