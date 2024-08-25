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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пашинян заявил о развитии особых отношений Армении и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за развитие сотрудничества с Украиной и поднятия его на качественно новый уровень.

«Отношения между Арменией и Украиной построены на многовековой дружбе и взаимном уважении между нашими народами, и активизация контактов на разных уровнях придала этим отношениям дополнительный импульс», —  говорится в послании Пашиняна по случаю Дня независимости Украины.

Премьер выразил надежду, что «совместные усилия будут способствовать продолжительному развитию отношений между Арменией и Украиной и поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень»

Пашинян пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Украины — мира и всего наилучшего, сообщает пресс-служба кабмина.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

вас эмалированных уже никакие сказки не спасут. чуда для вас не будет

korvinsS

Зря он туда полез в конечном итоге только хуже сделает.

scorpion2777

Он так боялся "российского тоталитаризма", а теперь посажен в клетку "европейской демократией".

Asd10

Не только западные экономисты, но и мы тут все удивились росту своих доходов от реализации нефти. Аж...