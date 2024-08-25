Жириновский предсказал проблемы Дурова за рубежом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова об опасности нахождения за границей.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин опубликовал в своем телеграм-канале видео с обращением Жириновского, которое было записано шесть лет назад.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — сказал в 2018 году Жириновский в видеоролике по случаю дня рождения Дурова.

Дурова задержали накануне в аэропорту Парижа. Французские власти считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и недостаточного сотрудничества с властями.

Ему также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, детской порнографией и отмыванием денег. По законам Франции, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.