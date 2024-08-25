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Жириновский предсказал проблемы Дурова за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова об опасности нахождения за границей.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин опубликовал в своем телеграм-канале видео с обращением Жириновского, которое было записано шесть лет назад.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — сказал в 2018 году Жириновский в видеоролике по случаю дня рождения Дурова.

Дурова задержали накануне в аэропорту Парижа. Французские власти считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и недостаточного сотрудничества с властями.

Ему также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, детской порнографией и отмыванием денег. По законам Франции, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

вас эмалированных уже никакие сказки не спасут. чуда для вас не будет

korvinsS

Зря он туда полез в конечном итоге только хуже сделает.

scorpion2777

Он так боялся "российского тоталитаризма", а теперь посажен в клетку "европейской демократией".

Asd10

Не только западные экономисты, но и мы тут все удивились росту своих доходов от реализации нефти. Аж...